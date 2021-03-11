Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile bir otomobil kavşakta kaza yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrasında minibüste ve araçta bulunanlar şok geçirdi.

Sürücülerin hafif şekilde atlattığı kaza sonrasında polis ekipleri işlem başlattı.

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