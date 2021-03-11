Karpuzsekisi mahalle muhtarı Hamdi Tarla hayatını kaybetti

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Hacılar Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Hamdi Tarla 59 yaşında hayatını kaybetti. Tarlanın cenazesi Karpuzsekisi Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gören Tarla’nın cenazesine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle halkı ve Tarla’nın yakınları katıldı.

Karpuzsekisi Camii'nden öğle namazına müteakip kılınan cenazenin ardından Hamdi Tarla’nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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