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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Afgan Bakan ve heyetini ağırladı

İHA

Başkan Büyükkılıç, Afgan Bakan ve heyetini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Afganistan Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanı Dr. Anwarul Hqahadi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Büyükkılıç, Kayseri’nin ticaret, sanayi, turizm, kültür, sanat ve eğitimin yanı sıra tarım ve hayvancılık konusunda da merkez olduğunu belirtirken, Afgan Bakan Hqahadi ise dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı.
AFGAN HEYET, GÖK KUBBE ASTROFOTOĞRAF SERGİSİ’Nİ İLGİYLE GEZDİ
Başkan Büyükkılıç’ın belediye girişinde karşıladığı Afganistan Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanı Dr. Anwarul Hqahadi, Afganistan Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakan Danışmanı Bashirahmad Haidari, Tohum Sertifikasyon Müdürü Mahboobullah Nang ile beraberindeki heyetin ziyaretine AB Karma Parlemento Başkanı İsmail Emrah Karayel ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi de katıldı. Başkan Büyükkılıç, Afgan heyete belediye hizmet binası girişinde fuaye alanında yer alan Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde bulunan ekipmanlarla Kayseri'nin çeşitli yerlerinden çekilen 19 farklı astrofotoğrafın yer aldığı Gök Kubbe Astrofotoğraf Sergisi’ni gezdirdi. Heyet, sergiyi ilgiyle inceledi.
BAŞKAN, AFGAN HEYETE 6 BİN YILLIK TİCARİ GEÇMİŞİ OLAN KAYSERİ’Yİ ANLATTI
Ziyarette Kayseri tarihi hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri yaklaşık 1,5 milyona sahip metropol bir şehirdir. 16 ilçemiz var. Bu 16 ilçemizin içerisinde yaşayan nüfusun yüzde 80’i Kayseri merkez dediğimiz beş tane ilçede yaşamaktadır. Geriye kalan kısmı ilçelerimiz tarım ve hayvancılıkla daha yoğun olan, yaylaları ile oradaki ürünleri ile Kayseri ekonomisine katkıları olan taşra ilçeleri diye nitelendirilmektedir. Kayseri 6 bin yıllık ticari geçmiş olan ve ticareti de genlerimize de işlemiş olarak nitelendirilen Kültepe diye bir bölgede kurulmuş olan bir şehirdir. Bunun yanında tabi Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi şehrimize mührünü vurmuştur. Kültepe’deki yaptığımız kazılarda çıkan tabletlerin imitasyonunu yaptırdık. Bu tabletlerde çek, senet, ticari anlaşma, gelin kaynana ilişkileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır” diye konuştu.
“TARIM VE HAYVANCILIK BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ”
Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda Selçuklu, Osmanlı, Roma, Bizans ve Cumhuriyet dönemi gibi farklı medeniyetlerin izlerini rahatlıkla görüldüğünü ifade ederek, “Kayseri ticaretin ve sanayinin merkezi olmakla birlikte tarımda da özellikle son dönemde olmak üzere kendisinden söz ettirmeye başlamıştır. Pandemi döneminde de gözlemledik ki kendi kendine yetme anlayışı içerisinde tarım ve hayvancılık bizim olmazsa olmazımız olmalıdır. Bu konuda da üreticilerimize, hükümetimizin yaptığı desteklerin yanında bizler de olağanüstü destek vererek onları bir bakıma yüreklendirmeye, desteklemeye çalışıyoruz. Pastırma ve sucuğun merkezi Kayseri. Bu açıdan hayvancılık da bizim olmazsa olmazımızdır” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, hayvancılığın yanı sıra Kayseri’nin kültür ve turizm merkezi olduğunu, Erciyes Kayak Merkezi’nin Türkiye ve dünya açısından önemli bir merkez olduğunu ve Kayseri’nin, Kapadokya ile bütünleşik olarak dünyada turizminin önemli bir merkezi olma yönünde gayret göstererek çalışmalarını sürdüğünü dile getirdi. Büyükkılıç, Kayseri’nin eğitim ve mobilya alanında da kendisini ispatladığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dört tane üniversitesi olan bir şehiriz. Bu manada eğitime de çok önem veren ve eğitimin de merkezi olacak bir konumdayız. Aynı zamanda üç tane organize sanayi, bir serbest bölge, bir de teknopark olmak üzere bu alanda endüstrinin merkezi özelliğini taşımaktayız. Mobilyanın merkeziyiz. Türkiye’de üretilen mobilyanın yaklaşık yüzde 60’ı Kayseri’mizde üretilmektedir. Endüstri ürünlerimizi 140 tane ülkeye ihraç etmekteyiz. Kayseri’den yaklaşık 50 tane ülkeye üç saat gibi bir süre içerisinde, uçakla, kara yolu veya deniz yolu ile ulaşılabilecek konusunda Kayseri’nin bir merkez olduğunu hatırlatmak isteriz.”
AFGAN BAKAN: “TİCARET DENİLİNCE KAYSERİ AKLA GELİYORDU”
Afganistan Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanı Dr. Anwarul Hqahadi de, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri’de olmaktan mutlu olduğunu, ticaret konusunda Kayseri’nin iyi derecede olduğunu belirtti. Bakan Hqahadi, “Kayseri’nin ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, ticaret denilince Kayseri akla geliyordu. Şimdi anladım ki tarım, turizm, kültür, eğitim ve hayvancılık konusunda Kayseri çok iyi bir noktada sayılır” dedi.
“TÜRK DİZİLERİNDE KAYSERİ’NİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM”
Afganistan’da son zamanlarda Diriliş Ertuğrul dizisinin çok izlendiğini, dizide Kayseri’nin de geçtiğini fark ettiklerini ifade eden Hqahadi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kayseri ile ilgili tarih olarak bilgim vardı. Afganistan’da Diriliş dizisi izleniyor, orada Kayseri’den bahsediliyor. Orada gördüğüm zaman Kayseri’nin ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Osmanlı, Ertuğrul’u orada görüyorum ve özellikle izliyorum. Türk dizilerini çok seviyorum. Bundan sonra inşallah Kayseri ile birlikte çalışacağız. Dostluk, kardeşlik çok önemli, önemsiyorum. Sayın İsmail Emrah Karayel’i de kardeşim, dostum olarak görüyorum. İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum.”
Başkan Büyükkılıç, ziyaret anısına Afgan Bakan Hqahadi’ye ve AB Karma Parlemento Başkanı Karayel’e KAYMEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru hazırladığı eserleri hediye etti. Afgan heyete, Kayseri tanıtım videosu izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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