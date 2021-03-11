Sağlık Bakanlığı Dünyam Hastanesi'ni Kalp Merkezi olarak uygun gördü Dünyam Hastanesi Kayseri'de İlk Kalp Merkezi oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde, Dünyam Hastanesi Kayseri'de Kalp Merkezi olarak uygun görülen ilk hastane oldu.

Konu hakkında bilgi veren Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Sağlık Bakanlığı'nın, yeni oluşturduğu mevzuat gereği, Mortalite ve Morbiditenin azaltılması ve kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla "KALP MERKEZLERİ" planlamasına gidilmiş ve fiziki şartları, istatistikleri, geçmiş dönemdeki başarılarıyla birlikte, mevcut kadro yapısı üst düzey olan hastaneler bu kapsamda değerlendirilmiştir" dedi.

Başhekim Dr. Bedir, Hastanemizin müracaatı üzerine konu bütün yönleriyle Sağlık Bakanlığınca tetkik edilmiş ve makamın 2422021 tarih ve E839 sayılı oluru ile "KALP MERKEZİ" olmamız uygun görülmüştür.

Bu sonuçta emeği geçen, başta KVC ,Kardiyoloji ve Anestezi hekimlerimiz olmak üzere bütün idari ve sağlık personelimizi tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

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