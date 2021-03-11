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Yeşilhisar'daki yangında 10 ağaç kül oldu

İHA

Yeşilhisar'daki yangında 10 ağaç kül oldu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangında 10 ağaç yanarak kül oldu.
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Hacıbektaş mevkiindeki ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, 10 ağaç yanarak kül oldu. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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