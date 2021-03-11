Başkan Çolakbayrakdar'dan İstiklal Marşı'nın 100. yıl mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 100.yıldönümünde ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı’nı yazdırmasın’ diye dua ediyoruz. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz.” dedi.

İstiklal Marşı’nın Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle İstiklal Harbi’nde şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Huzur içinde yaşamış olduğumuz; Anadolu topraklarında, kıyamete kadar hür ve özgür bir şekilde yaşamayı Mevla'm, bizlere nasip eylesin. Şu bilinsin ki; bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle yaşamaya devam edeceğiz. Bütün amacımız; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”

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