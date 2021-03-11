Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, yer yer fırtına beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Sarız, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği duyuruldu. Rüzgarın hızının 60 ila 90 kilometre olmasının beklendiği, ağaç ve direklerin devrilmesi ve yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.

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