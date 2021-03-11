"Son bir yıldır hayatımız tek kişilik mahkum koğuşu oldu"

Ülkemizde Korona virüs görülen ilk vakanın üzerinden bir yıl geçti. Son bir yılını anlatan vatandaşlar; hayatlarında büyük değişikliklerin olduğunu aktardı.

Çin'in Wuhan kentinde çıktığı ileri sürülen korona virüs salgınında ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihin üzerinden bir yıl geçti. Son bir yılını anlatan Kayserili vatandaşlar, hayatlarında birçok değişiklik olduğunu söylerken, bazı alışkanlıklardan da vazgeçildiğini söyledi. Kayserili bir vatandaş; "Başladığı gibi devam ediyor, değişen bir şey olmadı. Olan bize oldu. Hayatımız mahvoldu, tek kişilik mahkum koğuşu" dedi. Korona virüse yakalandığını ve hastalığı çok ağır bir şekilde atlattığını ifade eden bir vatandaş ise; "Son bir yılım iyi geçmedi. Ben şiddetli atlattım. Daha halen nefes darlığı oluyor. Çift maskeyle korunmaya çalışıyorum ama yine de yeterli olmuyor. Devamlı yürüyüş yapıyorum nefesimi açsın diye. Soluk soluğa kalıyorum. Son bir yılda çok insan işsiz kaldı, Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.



"Son bir yılımız karantina altında geçti"

Normal hayattaki birçok alışkanlıkların artık olmadığını, zor bir yıl geçirdiklerini kaydeden bir vatandaş da; "Sıkıntılı bir hayat. Resmen özgürlüklerin kısıtlanmış olduğu bir hayat. Pek sık dışarıya çıkmadık virüsten dolayı ama belli bir süre sonra insanların tahammülü kalmadı. Birçok alışkanlıkların hemen hemen ortadan kaybolduğu bir yıl oldu. Bayramlaşma, akraba ziyaretlerinde azalmalar oldu. Daha önce en ufak şeyde hastanede olan insanlar artık hastaneye gitmez oldular. Çarşıda, pazarda insanların birbirine artık mesafeli oldukları, el sıkışma, sarılma gibi alışkanlıklar kalmadı.

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