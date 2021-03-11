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Gülsoy: “İstiklal Marşı Türk milletinin yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir”

İHA

Gülsoy: “İstiklal Marşı Türk milletinin yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy, Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlık sembolü olan ve istiklal sevgisi ile dolu Şair Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşının, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümünü kutladığımızı ifade ederek, “İstiklal Marşı; Türk Milletinin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir” dedi.
Ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak olan Türk Milleti’nin bağımsızlığa verdiği önemi, Mehmet Akif Ersoy’un her dizeye ilmek ilmek işlediğini vurgulayan Başkan Gülsoy, özgürlük ve bağımsızlığın Türk Milleti’nin karakterinde olduğunu ve bu yüce milletin varlığını kainatın sonuna kadar tam bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi.
Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:
“ ‘Korkma’, diye başlayan ve ‘Hakkıdır Hakk’a tapan Milletimin İstiklal’ diyerek son noktayı koyan Mehmet Akif Ersoy, tarihin her döneminde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı koyan Türk Milleti’nin, o günkü durumundan ziyade gelecekteki yani bugünkü durumunu ortaya koymuştur. Türk Milleti hiçbir zaman korkmamış, vatanını cennet bilmiş, nice canlar uğruna kazanılan topraklarda ezan sesini hiçbir zaman dindirmemiştir. Karakterinde özgürlük ve bağımsızlık olan bu millet, varlığını sonsuza kadar tam bağımsız olarak sürdürecektir. Milletimizin yükselen sesi olan İstiklal Marşı’nda 7’den 77’ye tüm insanımızın azmi, kararlılığı ve vatan sevgisi yer almaktadır. Milli Mücadele yıllarında yazılan Milli Marşımız, bu vatanın evlatlarının aynası olmuş, olmaya da devam edecektir. İstiklal Marşı'mız, her zaman diri, her zaman tazedir; onda şiirle tarih, duyguyla düşünce bir aradadır. Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en öz biçimde ortaya konan vasıflarımız, değerlerimiz ve ideallerimiz geleceğimizi şekillendirecek temel unsurlardır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”

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