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Erciyes Kayak Merkezi'nde dün etkili olan kar yığışı sonrasında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kayseri şehir merkezinde dün başlayan yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı yüksek kesimlerde kendini daha çok hissettirirken, Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı, halen pistlerin açık olduğu Erciyes Kayak Merkezi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

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