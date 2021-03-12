Afgan Bakan, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwarul Haq Ahady, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwarul Haq Ahady Kayseri'deki ziyaretleri çerçevesinde Birlik Vakfı'nı da ziyaret etti. Afgan Bakan'ı Birlik Vakfı'nda AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel ağırladı.

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwarul Haq Ahady, ziyarette vakıf çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bakan Ahady, Birlik Vakfı'na Afgan öğrencilere verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

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