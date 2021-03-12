Yerli aşıda Faz-2 kapsamında 189 gönüllünün aşılaması tamamlandı



Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE'de insan deneylerine ilk geçilen koronavirüs aşısının geliştirildiği Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmaları kapsamında şu ana kadar 189 gönüllünün aşılamasının tamamlandığını söyledi. Çalış, "Şu ana kadar hiçbir yan etki görülmemesi bizi çok sevindirdi. Nisan ayının sonuna doğru Faz 2 aşılaması biter diye ümit ediyorum" dedi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise Şubat ayında başladı. Faz 2 kapsamında aşının ilk dozu bugüne kadar 189 kişiye uygulandı. Aşının Faz 2 ikinci doz aşılamaları ise, dün itibarıyla başladı.

'FAZ-2'DE 250 GÖNÜLLÜ AŞILANACAK'

DHA'ya açıklama yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızda 10 şubat itibarıyla Faz 2 aşamasına geçmiştik. Dün de Faz 2 kapsamında aşımızın ikinci doz aşılamaları başladı. Faz 2 çalışmasında 250 kişinin üzerinde gönüllümüze aşılama yapacağız. Birkaç güne Faz 2 aşılamasının 2 dozu da bitecek. Nisan ayının sonuna doğru Faz 2 aşılaması biter diye ümit ediyorum" diye konuştu.

'189 GÖNLLÜMÜZÜN AŞILAMASINI TAMAMLADIK'

Faz 1 aşamasına değinen Çalış, "Faz 1 aşaması güvenlik için çok önemliydi. Faz 1 aşamasına çok ciddi bir yan etki görülmedi. Faz-2'de de şu ana kadar 189 gönüllümüzün aşılamasını tamamlamış olduk. Onlarda da ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Faz 1 aşısı güvenlik aşısından çok önemli; ama Faz 2 aşısı da çok önemli olup hiçbir yan etki görülmemesi bizi çok sevindirdi. Faz 2, etkinliği gösteren bir aşama. Faz 1'in raporlamasını Sağlık Bakanlığa sunduk. Faz 2 aşaması bittikten sonra onun da raporlamasını Sağlık Bakanlığına sunacağız" ifadelerini kullandı.

'FAZ 3 AŞAMASI TÜSEB KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK'

Faz 3 çalışmalarıyla ilgilide açıklama yapan Rektör Çalış, "Faz 3 aşaması tek bir merkezden yapılacak bir aşama değil. Biz Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB'e aşımızı devrettik. Faz 3 aşaması TÜSEB koordinasyonunda yürütülecek. İnşallah Faz 3 aşamasında da üzerimize düşeni yaparız. Bu tüm Türkiye'de yapılacak bir aşama. Belki başka ülkelerde de olur" dedi.

'ARAŞTIRMACILARIMIZLA GURUR DUYUYORUM'

Aşı çalışmasına katılan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çalış, "Öncelikle araştırmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gece-gündüz çalıştılar. Büyük bir özveri ile çalışma yapılıyor. 17 tane merkezde yerli aşı için çalışma yapılıyor. Her bir merkez birbirinden değerlidir. Bazı merkezlerimiz Faz 1'e geçmek üzere. Önemli olan yerli aşımızın gelişmesi. Biz Erciyes Üniversitesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi 3 tane 5 tane yerli aşımız olsun. Erciyes Üniversitesinin avantajı Kırım Kongo Kanamalı aşısında yerli aşımızı yapan tek ve ilk üniversitede oldu. Bu nedenle araştırmacılar son derece tecrübeli. Araştırmacılar, fiziki alt yapının iyi olması çok önemlidir. Araştırmacılarımızın gece gündüz çalışması bizi bu noktaya getirdi. Bizim önde gitmemizden ziyade yerli aşının üretilmesi çok önemli. Üniversitem ve araştırmacılarımızla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-03-12 10:54:16



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