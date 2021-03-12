Kayseri beyaza büründü

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Kayseri beyaza büründüKAYSERİ'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyazaz büründü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı. Belediyelerin karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları açarak, tuzlama yaptı. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.Görüntü Dökümü:

-Kar yağışından görüntü

-Genel detay

Süre:569 MB

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-03-12 11:40:23



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