Kayseri’de takdir toplayan görüntü

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin babası Hasan Hüseyin Benli ve eşi, Yahyalı Devlet Hastanesi’nde muayene olmak için sıra bekledi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin anne ve babasının Yahyalı Devlet Hastanesi’nde sıra beklerken çekilen fotoğrafı bir vatandaş tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yahyalı ilçesi sakinlerinden Selami Demir, “Bugün hastanede koskoca İl Sağlık Müdürünün anne ve babasının sıra beklemesine şahit oldum. İstese bir telefonla o kapıları açarlar ama yoğun sıraya rağmen beklediler. Eskiden dayısı olana sağlık kapıları açılır gerisine kapanırdı. O zihniyetten bu zihniyete. Öncelikle geçmiş olsun diyorum ve devletime bu zihniyeti yükselttiği için teşekkür ediyorum” notu ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin babası ve annesinin muayene için sıra beklerken fotoğrafını paylaştı.

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