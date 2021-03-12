Başkan Çolakbayrakdar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

İHA

Başkan Çolakbayrakdar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Koronavirüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında da en büyük fedakarlık örneği gösteren tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak şifaya vesile olan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık örneği sergilediklerini söyledi.
Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Tüm sağlık çalışanlarına ülkemiz adına müteşekkiriz.” dedi. Hastalarına şifa arayan doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanlarının insanlık adına büyük bir hizmet sunduğunu kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle bu süreçte de büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarındayız. Hizmetlerimizle sağlık çalışanlarımızla gönül birliği oluşturuyoruz. Bu vesileyle her zaman olduğu gibi bu süreçte de büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan doktorundan hemşiresine, eczacısından destek personeline tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükkılıç'tan 'Cami Kebir' hamlesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'Cami Kebir' hamlesi
Furkan Akçam’dan büyük başarı
YEREL HABERLER Furkan Akçam’dan büyük başarı
Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor
Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına hazırlanıyor Kadir Has Stadı Müdürü Ali Yılmaz: “Stadımızda yüzde 95 çim doluluk oranı var ve alanda çim açıklığı yok”
YEREL HABERLER Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına ...
Kayseri’de takdir toplayan görüntü
YEREL HABERLER Kayseri’de takdir toplayan görüntü
Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını ...
Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış
YEREL HABERLER Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış
'Günlük tuz kullanım miktarı 5-6 gram olmalı'
YEREL HABERLER 'Günlük tuz kullanım miktarı 5-6 gram olmalı'
Kayseri beyaza büründü
YEREL HABERLER Kayseri beyaza büründü
Öğretmen komşusunun yaraladığı işçi emeklisi öldü
YEREL HABERLER Öğretmen komşusunun yaraladığı işçi emeklisi öldü
'Günlük tuz kullanım miktarı 5-6 gram olmalı'
YEREL HABERLER 'Günlük tuz kullanım miktarı 5-6 gram olmalı'
DSİ çalışanlarından Suriyeli mültecilere yardım
YEREL HABERLER DSİ çalışanlarından Suriyeli mültecilere yardım
Haltercilere malzeme dopingi
YEREL HABERLER Haltercilere malzeme dopingi
Yerli aşıda Faz-2 kapsamında 189 gönüllünün aşılaması tamamlandı
YEREL HABERLER Yerli aşıda Faz-2 kapsamında 189 gönüllünün aşılaması ...
Yerli aşıda Faz-2 kapsamında 189 gönüllünün aşılaması tamamlandı
YEREL HABERLER Yerli aşıda Faz-2 kapsamında 189 gönüllünün aşılaması ...
Başkan Cabbar'dan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne Ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Cabbar'dan Damızlık Sığır Yetiştiricileri ...
Kayseri beyaza büründü
YEREL HABERLER Kayseri beyaza büründü
Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci ameliyat oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci ameliyat oldu
Afgan Bakan, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Afgan Bakan, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ...
Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda beyaz örtüyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü Tarihi Cumhuriyet ...
Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci Acıbadem Kayseri Hastanesinde ameliyat oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci Acıbadem Kayseri ...
Kaymakam Cebeci'den öğrencilere 'aile kavramı' eğitimi
YEREL HABERLER Kaymakam Cebeci'den öğrencilere 'aile kavramı' ...
Kaymakam Cebeci'den 'normalleşme' denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Cebeci'den 'normalleşme' denetimi