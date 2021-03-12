Kayserispor ile Galatasaray arasında 50'nci randevu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı maçta Galatasaray ile 50´nci kez karşı karşıya gelecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig´in 30´uncu haftasında Kadir Has Stadyumu´nda karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 49 kez karşılaşan iki ekibin mücadelelerinde Galatasaray´ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Galatasaray 31, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray´ın 109 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul´da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.
Kadir Has Stadyumu´nda yarın saat 19.00´da başlayacak maçta hakem Halis Özkahya görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-03-12 13:10:13
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