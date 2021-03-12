Kayseri Adliyesi'nde HES kodu yoğunluğu

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Kayseri Adalet Sarayı'na HES kodu ile girişlerin yapılması nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri Adliyesi'ne HES kodu ile giriş yapılabilmesi üzerine adliye önünde metrelerce kuyruk oluştu. Adliyenin giriş kapılarında görevli personeller, vatandaşların, avukatların ve adliye personellerinin HES kodlarını kontrol etti. HES kodu olmayanlar adliyeye alınmadı.

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