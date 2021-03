Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu

Yeşilhisar İlçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ilçenin yöneticileri ve Yeşilhisarlılar bir video hazırlayarak hep birlikte şehitler için İstiklal Marşı okudular.

Yeşilhisar Değerleniyor Projesi kapsamında vefa ayı etkinliklerinde şehitlere vefa konulu bir video hazırlandı. Videoda ilçe kaymakamı, belediye başkanı, kamu kurumları amirleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ilçe başkanları, esnaf ve ziraat odaları başkanları, esnaflar, çiftçiler, din görevlileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler, ilçenin en küçük şiir okuyucusu ve en yaşlı vatandaşı hep birlikte İstiklal Marşının on kıtasını okudular.

Büyük ilgi gören videoda, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri de sergilendi.

Projeyle ilgili bilgiler paylaşan Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram; "Yeşilhisar Değerleniyor Projesi’nde her ay bir değerimizi işliyoruz. “Vefa” değeri etkinlikleri ile İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılı etkinliklerinin birleşmesi nedeniyle böyle güzel bir proje tasarladık. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve İlçenin her kesiminden diğer vatandaşlarımızın katılımıyla çok anlamlı bir videoya dönüştü. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyor, Aziz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

