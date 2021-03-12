Afganistan Tarım Bakanı Anwar-Ul Haq Ahady Kayseri Şeker'de Başkan Akay: "Afganistan'a her türlü desteğe hazırız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afganistan Tarım Bakanı Anwar-Ul Haq Ahady Kayseri Şeker'de Başkan Akay: "Afganistan'a her türlü desteğe hazırız"

İHA

Afganistan Tarım Bakanı Anwar-Ul Haq Ahady Kayseri Şeker'de Başkan Akay: "Afganistan'a her türlü desteğe hazırız"

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwarul Haq Ahady ve beraberindeki heyet, Ankara temaslarının ardından Kayseri’ye gelerek Başkan Akay ve Kayseri protokolü ile Kayseri Şeker’de bir araya geldi. 4 yıl önce yine Kayseri Şeker’i ve Başkan Hüseyin Akay’ı ziyaret eden Ahady’in, 2. ziyaretindeki ilk durağı, Kayseri Şeker Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi oldu.
Önceki gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kabul ettiği Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwarul Haq Ahady ve beraberindeki heyet, ertesi gün Kayseri’deki çeşitli temaslarının ardından, Kayseri Şeker’de, Başkan Akay ve Şirket yöneticileri ile bir araya geldi. İlk olarak Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Bakan Anwarul Haq Ahady ve beraberindeki heyet, burada Başkan Akay ve yetkililerden Kayseri Şeker’in hayvancılık üzerine yaptığı yatırımlar ve üretim tesisleri hakkında bilgiler aldı. Çiftlikte barınan hayvanları ve yaşam şartlarını yerinde inceleyen Ahady, Kayseri Şeker’in son yıllarda Türk Tarımına yapmış olduğu katkılardan dolayı, başta Başkan Akay’ı ve Yönetimini tebrik etti. Temasları kapsamında Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nin ardından Kayseri Şeker’e gelen Ahady ve beraberindeki; Afganistan Hayvancılık ve Sulama Bakan Danışmanı Bashir Ahmad Haidari, Tohum Sertifikasyonu Direktörü Mahboobullah Nang, IFAD Projeleri Ulusal Program Direktörü Mustafa Hamet Zia, Cumhurbaşkanlığı Uyum Hukuku Birimi, Sözleşmeler ve Altyapı Daire Başkanı Wali Akbar Sarwari ve Uluslararası Anlaşmalar Temsilcisi Ahsanullah Salehzai, Başkan Akay ve Kayseri protokolü ile bir araya geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve AB Karma Parlamento Başkanı İsmail Emrah Karayel, Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nuh Kurtsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Sanayi Odası Başkan Vekili Ahmet Gümüşçü, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel katıldığı ziyaret kapsamında Bakan Ahady, Kayseri Şeker’in İngilizce hazırlanmış tanıtım videosunu izleyip, Afganistan Tarım Politikası ve ülkesindeki tarımsal faaliyetler hakkında da bilgiler aktardı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bakan Anwarul Haq Ahady’in 4 yıl önce aynı tarihlerde Kayseri Şeker’i ziyaret ettiğini ve bu 2. ziyaretin kendilerini hayli memnun ettiğini belirterek, “Sayın Bakanımız 4 yıl 4 gün önce, yani 7 Mart 2017 tarihinde fabrikamızı ziyaret etmişlerdi, o zaman henüz Bakan değillerdi. O tarihlerde şeker sektörü hakkında ileride bir takım projelerinden bahsetmişler ve onlara destek olup olmayacağımız konusunda fikrimizi sormuşlardı. Biz de Kayseri Şeker olarak her şeyden önce, Afganistan’ı kardeş bir ülke olarak gördüğümüz, bu çerçevede elimizden geldiği kadar, bildiğimiz ve tecrübe edindiğimiz nokta da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmiştik. Sayın Bakanımıza ve beraberindeki heyete bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, bu organizasyonu gerçekleştiren ve Sayın Bakanımıza refakat eden AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Emrah Karayel’ e de ayrıca teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Bakan Anwarul Haq Ahady ise Türkiye ye ve Kayseri Şeker’e bu ikinci ziyareti olduğunu belirterek, “Geçen süre zarfında görüyorum ki Kayseri Şeker artık, dünyaya açılmış bir Pazar statüsünde, dünya ile rekabete hazır durumda, bundan dolayı başarılarınızın devamı dilerim” şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda Başkan Akay Anwarul Haq Ahady’e 4 yıl önceki ziyaretine ilişkin bir tablo ve meşhur Bünyan Halısı hediye ederken, Bakan Ahady ise Akay’a binlerce yıldır başarıları muhafaza ettiği düşünülen değerli bir mavi taş hediye etti. Bakan Ahady ve beraberindeki heyet bir süre daha karşılıklı görüş alışverişinin ardından ülkelerine döndüler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sindelhöyük'te korkutan yangın
YEREL HABERLER Sindelhöyük'te korkutan yangın
Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu
Melikgazi Belediyesi'nden karla mücadele mesaisi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden karla mücadele mesaisi
Yıldırım Beyazıt nefes alacak
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt nefes alacak
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yıldönümü Tomarza'da kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yıldönümü ...
Kayseri Adliyesi'nde HES kodu yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri Adliyesi'nde HES kodu yoğunluğu
Başkan Akay: "Kayseri Şeker bu sektörün geleceğidir" Şeker İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Akay: "Kayseri Şeker bu sektörün ...
Bellona Kayseri kümede kalmayı garantiledi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri kümede kalmayı garantiledi
Kayserispor ile Galatasaray arasında 50'nci randevu
YEREL HABERLER Kayserispor ile Galatasaray arasında 50'nci randevu
Talas'!ta kış çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Talas'!ta kış çalışmaları yeniden başladı
Büyükşehir ile yollar açık
YEREL HABERLER Büyükşehir ile yollar açık
Vali Günaydın: "En son ocak kalıncaya kadar şanlı bayrağımız gökyüzünde dalgalanacaktır" İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinlikleri
YEREL HABERLER Vali Günaydın: "En son ocak kalıncaya kadar şanlı ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Büyükkılıç'tan 'Cami Kebir' hamlesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'Cami Kebir' hamlesi
Furkan Akçam’dan büyük başarı
YEREL HABERLER Furkan Akçam’dan büyük başarı
Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor
Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına hazırlanıyor Kadir Has Stadı Müdürü Ali Yılmaz: “Stadımızda yüzde 95 çim doluluk oranı var ve alanda çim açıklığı yok”
YEREL HABERLER Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına ...
Kayseri’de takdir toplayan görüntü
YEREL HABERLER Kayseri’de takdir toplayan görüntü
Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını ...
Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış
YEREL HABERLER Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış
'Günlük tuz kullanım miktarı 5-6 gram olmalı'
YEREL HABERLER 'Günlük tuz kullanım miktarı 5-6 gram olmalı'
Kayseri beyaza büründü
YEREL HABERLER Kayseri beyaza büründü
Öğretmen komşusunun yaraladığı işçi emeklisi öldü
YEREL HABERLER Öğretmen komşusunun yaraladığı işçi emeklisi öldü