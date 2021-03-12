Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi adliyede

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Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Kayseri, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda Kayseri'de 10, Antalya'da 1, Ankara'da 1 kişi olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tüfek, tabanca, metamfetamin, eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 800 TL para ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-03-12 15:11:27



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