Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır

DHA

Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır


Stat Müdürü Ali Yılmaz: Maç çok güzel bir zeminde oynanacakİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu, yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren önemli randevu öncesi stat hazır hale getirildi.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kadir Has Stadyumu Müdürü Ali Yılmaz, "Stat zemini futbol oynamaya müsait. Şu anki şartlarda ilk 5'e girebilecek durumdadır. Çim yoğunluğumuz yüzde 95'in üzerinde. Bizim stadımızın zemininde sadece açık renkli alanlar var. Bunun nedeni sadece farklı çim tohumuyla alakalı. Bu durumun futbol oynamaya hiçbir engeli yok. Genel anlamda sahamızın durumu iyi. Rutin bakımlarımız, biçme, gübreleme, bunlar programlı biçimde yapılıyor. Hava durumunu yakından takip ediyoruz. Kış aylarında şartlara göre tedbir alıyoruz. Naylon örtümüz var, kar ve yağmurda seriyoruz. Bu sayede sahanın çok fazla yağış almasını engelliyoruz. Ayrıca maç günü naylonun üzerinde kar var ise kürüyoruz. Maç saati yaklaştığında naylonu kaldırıp, son hazırlıkları yapıp, sağlıklı bir şekilde maç oynanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok soğuk havalarda zemininin don olayından etkilenmemesi içinde beyaz bir örtümüz var, onu seriyoruz. 4 kişiden oluşan tecrübeli bir saha ekibimiz bulunuyor. Programa harfi harfine uyuyoruz. Onlarla birlikte sahanın iyi kalması için başarılı bir şekilde çalıştığımızı düşünüyoruz" dedi.
"MAÇ ÇOK GÜZEL BİR ZEMİNDE OYNANACAK"
Stat Müdürü Ali Yılmaz hava durumuyla ilgili ise "Galatasaray maçı için Meteoroloji ile görüştük. Havanın açık olması bekleniyor. Ona göre de bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç çok güzel bir zeminde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çim denetçisi de geldi. Sahamız hakkında olumlu görüş bildirdiler ve raporlarını sundular" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kadir Has Stadyumu'ndan görüntü
Kadir Has Stadyumu Müdürü Ali Yılmaz'ın açıklamaları
Genel detay
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-03-12 15:15:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi adliyede
Başkan Özdoğan: "Güzel projelerimiz yakında"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Güzel projelerimiz yakında"
Afganistan Tarım Bakanı Anwar-Ul Haq Ahady Kayseri Şeker'de Başkan Akay: "Afganistan'a her türlü desteğe hazırız"
YEREL HABERLER Afganistan Tarım Bakanı Anwar-Ul Haq Ahady Kayseri ...
Sindelhöyük'te korkutan yangın
YEREL HABERLER Sindelhöyük'te korkutan yangın
Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Yeşilhisar, şehitler için İstiklal Marşı okudu
Melikgazi Belediyesi'nden karla mücadele mesaisi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden karla mücadele mesaisi
Yıldırım Beyazıt nefes alacak
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt nefes alacak
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yıldönümü Tomarza'da kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yıldönümü ...
Kayseri Adliyesi'nde HES kodu yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri Adliyesi'nde HES kodu yoğunluğu
Başkan Akay: "Kayseri Şeker bu sektörün geleceğidir" Şeker İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Akay: "Kayseri Şeker bu sektörün ...
Bellona Kayseri kümede kalmayı garantiledi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri kümede kalmayı garantiledi
Kayserispor ile Galatasaray arasında 50'nci randevu
YEREL HABERLER Kayserispor ile Galatasaray arasında 50'nci randevu
Talas'!ta kış çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Talas'!ta kış çalışmaları yeniden başladı
Büyükşehir ile yollar açık
YEREL HABERLER Büyükşehir ile yollar açık
Vali Günaydın: "En son ocak kalıncaya kadar şanlı bayrağımız gökyüzünde dalgalanacaktır" İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinlikleri
YEREL HABERLER Vali Günaydın: "En son ocak kalıncaya kadar şanlı ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Büyükkılıç'tan 'Cami Kebir' hamlesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'Cami Kebir' hamlesi
Furkan Akçam’dan büyük başarı
YEREL HABERLER Furkan Akçam’dan büyük başarı
Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da kar, keyfe dönüşüyor
Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına hazırlanıyor Kadir Has Stadı Müdürü Ali Yılmaz: “Stadımızda yüzde 95 çim doluluk oranı var ve alanda çim açıklığı yok”
YEREL HABERLER Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına ...
Kayseri’de takdir toplayan görüntü
YEREL HABERLER Kayseri’de takdir toplayan görüntü
Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını ...
Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış
YEREL HABERLER Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış