Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenör Uğur Kulaksız yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve şut çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-12 18:35:19



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