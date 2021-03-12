Yerli aşıda 250 gönüllünün 1. dozlaması tamamlandı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış'tan gönüllülere teşekkür

Yerli korona virüs aşı çalışmaları devam eden Erciyes Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz1 ve Faz2 çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde Faz2 çalışmasında gönüllülere ikinci dozun uygulandığı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Çalış, "Covid19 yerli aşımızın Faz2 aşamasında 250 gönüllümüzün 1. dozlaması bugün tamamlandı. 1.dozlaması olan ilk gönüllülerimizde de 2. dozlamalar devam etmektedir. Faz1'e katılan 44 ve Faz2'ye katılan 250 gönüllümüze çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.