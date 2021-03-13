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Mutantlı virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür: "Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz"

İHA

Mutantlı virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür: "Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz"

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür, Kayseri'de mutantlı virüs nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu söyleyerek, "Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür, korona virüsle ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'de mutantlı virüs nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu söyledi. Gür, "Süreç maalesef hala devam ediyor. Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz. Şu anda tüm dünyada olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'mızın aşı konusunda çok büyük çalışmaları var. Aşı konusunun üzerinde çok duruyorlar. Bunun yanında hem varyasyonların olması hem de çeşitli virüs mutasyon virüslerinin olması nedeni ile vaka sayımız tekrardan artmaya başladı. Bizler daha önceki yaptığımız gibi Şehir Hastanesi çalışanları olarak ve tüm sağlık çalışanları olarak, bundan önce nasıl özverili bir şekilde çalıştıysak yine elimizden gelenin daha fazlasını ve halkımız için ne gerekiyorsa bunları yapmaya devam edeceğiz. Biz sağlık çalışanları olarak üzerimize düşenin hepsini eksiksiz yapacağız. Burada birçok sağlık çalışanı arkadaşımız kendi canından vazgeçti. Hastalarımızın ihtiyaç duyduğu anda kendi can güvenliğini bir kenara bırakarak, hastalara hizmet verebilmek ve hastaların hayatını kurtarabilme adına fedakarca davranışlarda, müdahalelerde bulundular. Biz bunu bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Süreç neyi gösterecek biz bunu tam olarak bilmiyoruz" diyen Gür, "Şu an tekrardan bir yoğunlaşma aşamasındayız. Bu konu ile ilgili biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak yoğun bakımlar açısında, servisler açısından, poliklinikler açısından hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde planlarımızı yaptık. Planlarımız hazır. Bu konu ile alakalı ne gerekiyorsa çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de, bundan önceki süreç gibi özverili olarak çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde Türkiye’nin sağlık personeli, doktoruyla, hemşiresiyle ve diğer çok kıymetli sağlık alanındaki personelleri ile ne kadar özverili olduğunu, ne kadar fedakar olduğunu, günü geldiği zaman halkına kendi canından vazgeçerek nasıl halkına sahip çıkabileceğini çok güzel bir şekilde gösterdi. Biz bu konuda dünyaya da güzel bir örnek olduk. Bunun için bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konu ile ilgili olarak bizim bu hizmetleri yerine getirmemizde bize eksiksiz desteklerini veren başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, sağlık camiasının tüm yöneticilerine, tüm bireylerine, tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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