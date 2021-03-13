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İKUM Müdürü Sezer: Yerli koronavirüs aşısı son derece güvenli

DHA

İKUM Müdürü Sezer: Yerli koronavirüs aşısı son derece güvenli


 TÜRKİYE'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi'ndeki İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, çalışmaların iyi gittiğini söyledi. Sezer, "Aşıyla ilgili ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık. İnaktif aşı olduğu için diğer aşılarla kıyaslandığında son derece güvenli bir aşı" dedi. 
ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. İnaktif aşının Faz 2 çalışmaları ise şubat ayında başladı. Faz 2 kapsamında aşının ilk dozu bugüne kadar 200´ün üzerinde kişiye uygulandı. Aşının Faz 2 ikinci doz aşılamaları da devam ediyor. İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Faz 1 çalışması tamamlandıktan sonra Faz 2 çalışmalarına başladık. Güvenlik verileri yeterli olduktan sonra Faz 2 aşamasını etkinlik açısından değerlendireceğiz. 250 kişi üzerinde çalışma yapılacak. Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. İlk doz aşılama bitti, ikinci doz aşılama yapılıyor. Faz 2 çalışmasının bitirilip Faz 3 çalışmasına geçilmesi için değerlendirme çalışması yapılacak. Çalışmalarımızın şu ana kadar olan kısmına baktığımızda son derece umutluyuz" dedi.
'YERLİ AŞI ADAYINDA CİDDİ YAN ETKİ YOK'
Gönüllü kişilere yapılan aşılarda ciddi yan etki görülmediğini söyleyen Doç. Dr. Sezer, "Aşılarda rastladığımız etkiler diğer aşılarda karşılaştığımız yan etkilerden farklı değil. Benzer şekilde halsizlik, baş ağrısı bilinen yan etkiler oluyor. Aşıyla ilgili ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık. İnaktif aşı olduğu için diğer aşılarla kıyaslandığında son derece güvenli bir aşı. Uzun yıllar üretilen ve kullanılan aşı tekniği ile üretilmiştir. Bizim en çok karşılaşacağımız aşı yapılan lokal bölgede aşıya bağlı ağrıya rastladık. Bu da kısa vadeli bir ağrı oldu. Oldukça güvenli bir aşıdır. En kısa zamanda 250 kişinin aşılanmasının tamamlanacağını umuyoruz" diye konuştu.
'30 KİŞİNİN ÜZERİNDE EKİBİMİZ VAR'
Aşıların alarm odalarda 2-8 derece arasındaki dolaplarda muhafaza edildiğini söyleyen Sezer, şunları kaydetti: "Uluslararası İyi Klinik Uygulama Standartlarına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aşı dışında eş zamanlı ilaç çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda 7-24 ilaçların saklandığı alarm sistemli odamız var. 2-8 derece dolaplarda saklanıyor. Kliniğimiz 1999 yılında kurulmuş bir kliniktir. 20 yılın üstünde çok fazla klinik araştırması yapıldığından dolayı oldukça deneyli bir ekibimiz var. Sürekli olarak ekibimiz eğitim alıyor. Uluslararası denetimlerden geçmiş bir kliniğiz. Üniversitemizin, Tıp Fakültemizin oldukça büyük destekleri var. Oradan da doktor arkadaşlarımız bu çalışmada yer alıyor. 30 kişinin üzerinde kemik bir ekibimiz var. Bunlarında çok büyük emekleri var. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp insanlarımız için faydalı olacak diye ümit ediyorum."
Sezer, yerli aşı çalışmasına gönüllülerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Türkiye'nin her yerinden çok fazla sayıda başvuru aldık. Şehir dışından gönüllü takibi zor olacağı için kısıtlı tuttuk. Kayseri'deki vatandaşlarımız oldukça fazla destek oldu" ifadesini kullandı.
Görüntü Dökümü:
-İKUM Müdürü Zafer Sezer ile röportaj
-Genel detay
Süre:700 MB
Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-03-13 11:46:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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