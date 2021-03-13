OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü Turuncu-Siyahlılar üst üste 3.galibiyetini aldı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligdeki yedinci galibiyetini aldı. TuruncuSiyahlılar üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 19.haftasını galibiyetle kapattı. TuruncuSiyah takım, evinde oynadığı maçta güçlü rakibi Nevşehir Belediyespor’u 30 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Bu sonuçla ligdeki yedinci galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 20 yaptı. 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 20.haftasında deplasmanda TED Ankara Kolejliler takımı ile karşı karşıya gelecek.
OSB Teknik Koleji’nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;
2.Hafta Numune GençlikOSB Teknik Koleji 03
5.Hafta OSB Teknik KolejiSakarya Voleybol 31
6.Hafta AntalyasporOSB Teknik Koleji 13
13.Hafta OSB Teknik Koleji Numune Gençlik 30
17.Hafta OSB Teknik KolejiAntalyaspor 30
18.Hafta Çukurova BelediyesporOSB Teknik Koleji 23
19.Hafta OSB Teknik Koleji Nevşehir Belediyespor 30
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