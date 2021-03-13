Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta OSB Teknik Koleji-Nevşehir Belediyespor: 3-0

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji evinde oynadığı maçta Nevşehir Belediyespor’u 30 mağlup etti.

Sigortahop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 19.haftasında evinde Nevşehir Belediyespor’u konuk etti. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada 1.seti ev sahibi ekip 2518 kazanarak 10 öne geçti. 2.sette iyi oyununu sürdüren Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2520 kazanarak skoru 20 yaptı. 3.sette rakibine şans tanımayan ev sahibi ekip OSB Teknik Koleji 2518 kazandı. Zirve mücadelesi veren rakibini set vermeden 30 mağlup ederek Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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