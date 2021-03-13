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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı

İHA

Başkan Palancıoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir tebrik mesajı yayımlayarak, "Sağlık alanındaki ve özellikle pandemi sürecindeki kıymetli katkılarından dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi
Sağlığın ve sağlık çalışanlarının her zaman yanında ve destekçileri olduklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışarak kahramanlık örneği gösteren sizlere çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Her şartta büyük özveriyle, heyecanla görev yapan, kendisini insana hizmet ilkesine adamış doktorların ve sağlık personelinin bütün çabası, insanların sağlığını korumaktır. Son bir yıldan beri tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizi etkisi altına alan Kovid19 virüs salgını sürecinde sağlık hizmetleri alanında ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum.” diye konuştu.

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