Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Hes Kablo Kayserispor ligin 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor kulüp tesisinden Kadir Has Stadyumu'na kadar taraftar konvoyu ile geldi. Özel araçlarıyla kulüp tesislerine gelen taraftar Kadir Has Stadyumu'na kadar takım otobüsüyle konvoy yaptı. Kulüp otobüsünün stada giriş yapmasının ardından araçlarından inan taraftarlar tezahüratlarda bulundu. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-13 19:04:30



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