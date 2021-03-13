Berna Gözbaşı: Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berna Gözbaşı: Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü

DHA

Berna Gözbaşı: Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü


Yasin DALKILIÇ İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren karşılama sonunda yaptığı açıklamada, "Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular" diye konuştu.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise "Kayserispor olarak Çaykur Rize ve Hatayspor maçlarında 6 puan aldık ama bu maça da ciddi şekilde inanarak çıktık. Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. 0-0 iken Pedro ile kaçırdığımız yüzde yüz bir pozisyon var.  Maalesef kaçırdık ve devamında da gol yedik. Hakem olayına gelince sadece ve sadece benim görüşüm ve Kayserispor olarak eki hakemlerde oluşan bir tanesi de yabancı olmak suretiyle 6 kişilik bir hakem heyeti kurduk, sadece maçlarımızda verilen kararların bize raporları veriliyor. Raporumuz geldi. Bir kırmızı kart pozisyonu var tartışılan. Açık ve net konuşmam gerekirse hakem heyetimiz bunun asla kırmızı kart olmayacağını söyledi. Hakem Halis Özkahya gördüğünü vermeye çalışan olduğunu gördük. Taç olduğu düşünülen bir pozisyondan yediğimiz gol var ama bunu hakeme maal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik. Başkanım konuya duygusal yaklaştı ama doğrusu ve gerçek bu. Galatasaray'ı tebrik ederim" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Berna Gözbaşı'nın açıklaması
- Mustafa Tokgöz'ün açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN
2021-03-13 21:46:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa Tokgöz: “Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık” Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Bunu hakemlere mal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik"
YEREL HABERLER Mustafa Tokgöz: “Bir türlü istediğimiz oyunu ...
Yol çalışması için açılan çukura uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yol çalışması için açılan çukura uçan otomobilin ...
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç ...
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ...
Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi
YEREL HABERLER Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile ...
Çopuroğlu: “Türk hekimleri verdikleri mücadeleyle dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan onurlu bir geçmişe sahiptir”
YEREL HABERLER Çopuroğlu: “Türk hekimleri verdikleri mücadeleyle ...
Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti Kayseri'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı feci kazada hayatını ...
Başkan Palancıoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı
Kar yağdı tatilciler Erciyes'e akın etti Yağan son karla birlikte Erciyes'te kayak sezonu uzadı
YEREL HABERLER Kar yağdı tatilciler Erciyes'e akın etti Yağan son ...
Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta OSB Teknik Koleji-Nevşehir Belediyespor: 3-0
YEREL HABERLER Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta OSB Teknik ...
OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü Turuncu-Siyahlılar üst üste 3.galibiyetini aldı
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji çıkışını ...
Gülsoy: “Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz”
YEREL HABERLER Gülsoy: “Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın ...
Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı
YEREL HABERLER Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı
Büyükkılıç: "Salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Salgınla mücadelede en ön safta savaşan ...
Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı şehir' sunumu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı şehir' sunumu
ERÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma ...
Minibüsle çarpışan otomobilden alevler yükseldi 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan otomobilden alevler yükseldi 1 ...
İKUM Müdürü Sezer: Yerli koronavirüs aşısı son derece güvenli
YEREL HABERLER İKUM Müdürü Sezer: Yerli koronavirüs aşısı son derece ...