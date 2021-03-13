Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Böyle sonuç aldığımız için üzgünüz. Son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti; 'Adalet' dedi. Adalet bugün yine vardı ama bunu Galatasaray'dan yana kullandılar" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 30 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, "Bütün futbolcularımı kutlamak istiyorum. Çünkü 90 dakikaya kadar oyunu bırakmadılar. 85 dakika her şeyi yaptılar ama maalesef böyle sonuç aldığımız için üzgünüz. Bu maçta 23 tane kırılma noktası vardı. İlk yarının son dakikalarında yediğimiz gol, Galatasaray'ın sarı kart belki kırmızı kart olabilirdi. VAR'a gidebilirdi. Son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti; 'Adalet' dedi. Adalet bugün yine vardı ama bunu Galatasaray'dan yana kullandılar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.