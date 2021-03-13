Kayseri’de apartmanın çatısı alev alev yandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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