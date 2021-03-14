Kayserispor 2 maç sonra kaybetti

Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından ligin 30.haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray’a 30 mağlup oldu.

Hes Kablo Kayserispor, sahasında konuk ettiği maçta Galatasaray’a boyun eğdi. Ligin 28.haftasında Çaykur Rizespor 21 ve 29.haftasında deplasmanda Hatayspor’u 31 yenerek çıkışa geçen Sarı Kırmızılılar ligin 30.haftasında oynadığı maçta Galatasaray’a 30 mağlup oldu.

Ligde iki maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 31 puanda kaldı. Hes Kablo Kayserispor, ligin 31.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Karagümrük’e konuk olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.