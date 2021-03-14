Uğur Demirok cezalı durma düştü

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Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Uğur Demirok, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray maçında sahaya ilk onbirde çıkan ve 29.dakikada sakatlığından ötürü oyundan çıkan Uğur Demirok, yedek kulübesinde gördüğü sarı karttan ötürü cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 43. dakikasında yedek kulübesinde bulunurken itirazından dolayı sarı kart gören Uğur Demirok, ligin 31.haftasında İstanbul’da oynanacak Karagümrük mücadelesinde takımındaki yer alamayacak.

Uğur Demiok’un sağlık durumu ise MR çekimi sonrası belli olacak.

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