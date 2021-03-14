Kayserisporlu Aaron Justin Lennon: "Büyük takımlar hatayı cezalandırır"

Hes Kablo Kayserisporlu Aaron Lennon, Galatasaray maçı mağlubiyetini değerlendirdi.

Ligde şampiyonluk kovalayan takımlardan olan Galatasaray'a sahasında 30 yenilen Hes Kablo Kayserispor'da mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Sarı Kırmızılı takımın İngiliz futbolcusu Aaron Justin Lennon, müsabaka sonrasında üzüntülerini dile getirirken mağlubiyetin sebebini de ifade etti.

Aaron Justin Lennon, Galatasaray maçında iyi oynadıklarını ancak gol bulamadıklarını ifade ederek, "Beraberliği sağlamak için arkada açıklar verdik ve fark açıldı. Galatasaray büyük bir takım ve böyle sonuçlar olabiliyor. Galatasaray büyük bir takım. Böyle bir takıma nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk. Büyük takımlar hataları cezalandırır, onlar da bizi cezalandırdı. Beraberliği sağlamak için arkada açıklar verdik ve fark açıldı. Üzgünüz" dedi.

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