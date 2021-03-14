Molulu besici başıboş köpeklerden şikayetçi Besici Adem Erhan: "1 ayda 6 koyunumu telef ettiler"

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başıboş köpekler, bir besiciye ait 6 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Molu Mahallesi'nde besicilik yapan Adem Erhan'a ait küçükbaş hayvanlar, son dönemde başıboş köpekler tarafından telef edildi. Geçimini hayvancılıkla sağladığını ve maddi kaybının bulunduğunu söyleyen Adem Erhan; "Köpekler hep bizim koyunlarımıza saldırıyor, yiyor. Baş gelemiyoruz, ayda 6 koyunumuz telef oldu. Malımıza bakamaz hale geldik. Koyunları yayarken saldırıyorlar, ellerinden zorla alıyoruz. Sürüyle geliyorlar, baş edemiyoruz. Köpekleri kovalıyoruz, sonra tekrar gelip koyunlarımızı yiyorlar. Biz bu koyunlarla geçimimizi sağlıyoruz, başka gelirimiz de yok. Maddi zararımız var. Bir de çevre yola köpekler çıkıyor, araba vuruyor. Her gün köpeklere araba çarpıyor, arabalar zarar görüyor. Sürücü köpekten kaçıyor, kaza yapıyor. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Bir çaresine baksınlar" ifadelerini kullandı.

Besiciler, başıboş köpekler konusunda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

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