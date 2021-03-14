Başkan Palancıoğlu, sağlık çalışanlarını unutmadı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı için hastaneleri ziyaret ederek sağlıkçıların gününü kutladı.

Pandemi döneminde mesai mefhumu gözetmeksizin halk sağlığı için çalışan sağlık ordusuna minnet duyduklarını vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "14 Mart Tıp Bayramı adına sağlık çalışanlarımızın gününü kutlamak için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi aciline gittik. Oradaki sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Ardından Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi acilinde görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Allah hepsinden razı olsun. Onlar insanlığın iyiliği için hayatlarını ortaya koyan kahramanlar. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, başta olmak üzere ben tek tek tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. 24 saat burada büyük özveri ile bizlerin sağlığı için hizmet veriyorlar. Sağlık konusunda kalite ve hız olarak dünyada ilk sıralarda Türkiye'nin olduğunu düşünüyorum. Sağlıkta çok başarılıyız. Gecesini gündüzüne katan özellikle pandemi döneminde yoğun mesai harcayan sağlık ordumuza teşekkür ediyorum." dedi.

Acilde görevi başında olan sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, sağlıkçılara karanfil hediye etti.

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