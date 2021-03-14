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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kayseri'nin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır"

İHA

“Kayseri'nin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş’nin Azerbaycan’da kurulan Ağbulak Kayak Merkezi’ne işletme danışmanlığı yapmasını “Kayseri’nin başarısı, Türkiye’nin başarısıdır. Kış turizmi sektöründe hizmet ihracatı yapan ilk ve tek kuruluşumuz şehrimizin ve Türkiye’nin adını dünyaya duyuruyor” sözleriyle değerlendirdi.
Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 2020 kışından bu yana kısmi olarak hizmet veren ve Erciyes A.Ş’nin danışmanlık hizmeti verdiği Ağbulak Kayak Merkezi’nin Meclis Başkanı Vasif Talibov’un katılımları ile düzenlenen törenle faaliyetlerine resmen başladığını hatırlattı.
Kış turizmi konusunda önemli bir marka haline gelen Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.’nin yurt içi ve yurt dışındaki bazı kayak merkezlerine danışmanlık hizmeti vererek, Türkiye’de kış turizmi sektöründe hizmet ihracatı yapan ilk ve tek kuruluşu olarak adından söz ettirdiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, bu durumun Kayseri’nin geldiği noktayı gözler önüne sermesi açısından önemli bir örnek olduğunu ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş.’miz Azerbaycan’ın Nahçivan bölgesinde kurulan Ağbulak Kayak Merkezi’nde mekanik tesislerin işletilmesinde çalışmalarını sürdürürken, hem suni kar üretilmesinde, hem de güvenlik ve eğitim ile ilgili de hizmetler sunuyor. Ulusal ve Uluslararası her yerde, adımızdan söz ettiriyoruz. Tecrübelerimiz, yeniliğe bakış açımız ve şehrimizdeki tüm güzellikleri sahiplenme anlayışımız bizi her zaman bir adım öne çıkartıyor. Kayseri’mizin bu alandaki başarısı bizleri ayrıca sevindiriyor” dedi.
“Kayseri’nin başarısı, Türkiye’nin başarısıdır” diyen Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize yatırımlarımızı yaparken ve çalışmalarımızı değerlendirirken Kayseri’nin sahip olduğu değerleri tüm dünyaya tanıtmak ve Türkiye’nin dünyadaki tüm başarılarına destek olmak istiyoruz. Çünkü, Kayseri yurt içi ve yurt dışındakiler için giderek daha çok ilgi odağı oluyor. Bu da yapılan işlerin ne denli başarılı olduğunu gösteriyor. Ülkemiz için son derecede önemli olan bu çalışmalar için Erciyes A.Ş.’mize teşekkürlerimiz sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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