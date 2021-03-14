Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig´in 31´inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Sorumlu Uğur Kulaksız yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanı Başkan Berna Gözbaşı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de izledi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-14 15:36:06



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