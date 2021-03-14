Develi Belediyespor 2. Lig Play-Off finaline yükseldi

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Develi Belediye Spor 2. Lig playoff yarı finalin son maçında Viranşehir Eğitim Gücü’nü 2521, 2516, 2523 setlerle 30 yenerek playoff Finaline yükseldi.

Ankara’da oynanan 2. Lig PlayOff maçlarında mücadele eden Develi Belediyespor, son maçında Viranşehir Eğitim Gücü’nü 30 yenerek finale yükseldi. İlk maçında Ürgüpspor’a 30 yenilen Kayseri ekibi ardından oynadığı maçta Karacabey Belediyespor’u 31 yendi. Son maçında Viranşehir Eğitim Gücü’nü yenen ekip böylece adını finale yazdırdı. Sekiz takımın finale yükseldiği PlayOff maçları 2123 Mart tarihlerinde Ankara’da oynanacak ve 4 takım 1. Lig’e yükselecek.

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