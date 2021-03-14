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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti(KGC) Başkanı Veli Altınkaya’nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından KGC Başkanı Veli Altınkaya, karantinaya alınarak evinde tedavi görmeye başladı.

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