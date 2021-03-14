Kafasını güğüme sıkıştıran köpeği itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kafasını güğüme sıkıştıran köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



İlçede meydana gelen olayda, bir köpeğin kafasının güğüme sıkıştığını gören ekipler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Köpeğin yanına gelen ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından güğümü kesti. Kafası sıkışan köpek gözden kaybolurken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.



Köpeğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduk Büyükkılıç, "Yavrum senin güğümün içinde ne işin var? Tomarza ilçemizdeki afacan köpek yaramazlık yaptığı esnada kafasını güğüme sıkıştırmış; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibimiz de kendisini kurtardı. Geçmiş olsun" dedi.

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