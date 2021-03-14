Kafası güğüme sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Kayseri'de, kafasını güğüme sıkıştıran köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir köpek kafasını güğüme sıkıştırdı. Vatandaşların ihbarıyla köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri operasyon düzenledi.

Güğümü kesen itfaiye ekipleri, yaramaz köpeği kurtararak yeniden doğal hayata bıraktı.

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