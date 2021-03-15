U19 Süper Ligi 1. Hafta Galatasaray - Kayserispor: 3-2

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Süper Lig U19 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin ilk maçında dün deplasmanda Galatasaray’a 32 mağlup oldu ve sezona mağlubiyetle başladı.



Stat: Florya Metin Oktay Tesisleri

Hakemler: Hakan Tezcan xx, Osman Korkmaz xx, Mehmet Aygen xx

Galatasaray U19: Kerem Yusuf Ersunar x, Arda Kaan Yıldız x, Mustafa Yiğit Turgut x, (Dk.56 Anıl Batın Aydın x), Yiğit Demir x, (Dk.73 İsmail Zehir x) Metehan Baltacı x, Bartuğ Elmaz xx, (Dk.8/0 Efe Mustafa Çetin x), Yusuf Erdem Gümüş x, (Dk.56 Bozan Uymaz x)Göktan Işılak x,(Dk.56 Hamza Yiğit Akman x), Eren Aydın xxx, Özgür Baran Aksaka xx, Sarper Çağlar x

Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir x, Ahmet Kağan Malatyalı x, Barış Emirhan Doğan x, Enes Koçoğlu x, Talha Karataş x,(Dk.74 Göktuğ Yayla x), Halil Can Durmuş x, Ahmet Zekeriya Kartal x, Ethem Balcı x, (Dk.46 Yunus Emre Kılınç x), Mehmet Eray Özbek x, Hayrullah Erkip x, (Dk.74 Yiğit Yavuz Deniz x), Miraç Akdeniz x (Dk.46 Talha Sarıaslan xx),

Goller: Dk.7 ve85 Eren Aydın, Dk.69 Sarper Çağlar (Galatasaray U19) Dk.57 Talha Sarıaslan, Dk.90+4 Mehmet Eray Özbek (Hes Kablo Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Arda Kaan Yıldız (Galatasaray U19), Barış Emirhan Doğan, Enes Koçoğlu, Talha Karataş (Hes Kablo Kayserispor U19)

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