Uğur Kulaksız ile ilk yenilgi

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktörü Uğur Kulaksız nezaretinde ilk kez mağlup oldu.

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Uğur Kulaksız ile çıktığı müsabakalarda ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Uğur Kulaksız nezaretinde 5 maça çıkan sarı kırmızılılar, 4 kez kazanırken 1 kez mağlup oldu. Hes Kablo Kayserispor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynadığı Denizlispor maçına Uğur Kulaksız ile çıkmış ve müsabakayı 10 kazanmıştı. Sarı kırmızılılar bir sonraki hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 10 yenerek 3 puanı almıştı. Ligin 28. haftasında yine Uğur Kulaksız nezaretinde maça çıkan Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 21 mağlup ederken ligin 29. haftasında deplasmanda da Hatayspor’u 31 yenmeyi başardı. Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Uğur Kulaksız ile çıktığı Galatasaray maçında sahasında 30 yenildi.

Hes Kablo Kayserispor, Uğur Kulaksız yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet neticesinde 12 puan topladı.

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