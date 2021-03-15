Melikgazi Belediyespor deplasmanda kaybetti

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Melikgazi Belediyespor deplasmanda Bigadiç Belediyespor’a mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin 19. haftasını mağlubiyetle kapattı. Balıkesir ekibi Bigadiç Belediyespor’a konuk olan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor ilk seti kazanmasına rağmen sahadan 31’lik mağlubiyetle ayrılarak ligdeki 13. mağlubiyetini aldı. Balıkesir Bigadiç Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk seti 2325 kazanan Melikgazi Belediyespor aynı üstünlüğünü diğer setlere yansıtamadı. Siyah beyazlılar, maçta 2. seti 2519 kaybederken 3. seti de 2518 geride tamamladı. Maçın 4. setini de 2519 kaybeden Melikgazi Belediyespor, bu mağlubiyet sonrası 16 puanla 11. sırada kaldı.

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