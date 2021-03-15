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Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı

DHA

Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı


KAYSERİ'de yüksek miktarda metamfetamin üretip, piyasaya süren şebeke çökertildi. Polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda metamfetamin imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüksek miktarda metamfetamin üretip, piyasaya süren şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin üretim yeri olarak eski un fabrikasını kullandığı saptandı. Üretim yerine ve depo olarak kullanılan iki farklı adrese 9, 10 ve 11 Mart tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri İ.K. ile birlikte E.T., M.Ö., R.D., İ.E., S.A. ve M.G. gözaltına alındı. Baskın yapılan 3 adreste yapılan aramalarda 2 tona yakın metamfetamin maddesi imalatında kullanılan kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 adet tartımda kullanılan terazi ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen E.T. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.K, R.D, İ.E, S.A ve M.G. bugün adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ele geçirilen malzemelerHaber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-03-15 12:04:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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