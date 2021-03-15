Yeşilhisar'da denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığının dinamik denetim süreci konulu genelgesi gereğince, Yeşilhisar’da da korona virüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde denetimler sürüyor.

Başlatılan denetim seferberliğine istinaden Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından İlçede tüm iş yerleri, restoran, kafe, market, toplu taşıma araçları, caddeler ve meydanlardaki denetimler devam ediyor. İlçe Karakol Amirliği Komiseri Mustafa Türkmen, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini bundan taviz verilmeyeceğini belirtti.

Öte yandan polis otosundan yapılan anonslarla vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı. Vatandaşlar ise bu uygulamalardan memnun olduklarını belirterek yetkililere teşekkür ettiler.

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