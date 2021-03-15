Yaralı İshak Kuşu’na Doğa Koruma ve Milli Parklar’dan yardım eli

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı İshak Kuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken yaralı İshak Kuşu, ekipler tarafından teslim alındıktan sonra, Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak için ekipler tarafından ulaştırıldı. İshak Kuşu gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine Milli Pak ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Halk arasında kaybettiği sevgilisini öterek aradığına inanılan İshak Kuşu, kulaklı bir baykuş türü olup gözleri sarı renkte ve diğer baykuşlardan farklı olarak ayaklarında paça yok. Avlarını pençelerini kullanarak yakalayan İshak Kuşlarının menüsünde böcekler, küçük kuşlar, fareler ve sürüngenler yer alır. Ötüşleri kumruya benzeyen İshak Kuşları yumurtlamak için ağaç kovuklarını tercih ederler.

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