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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bünyan’da voleybol heyecanı

İHA

Bünyan’da voleybol heyecanı

Olimpik Gençlik ve Spor Kulübü’nün Bayan Voleybol takımı kurup Bölgesel Lige katılma kararı almasıyla birlikte, Bünyan’da antrenmanlar başladı.
Bölgesel Ligde mücadele edecek olan Olimpik Gençlik ve Spor Kulübü mayıs ayında başlayacakları lig maçlarını Bünyan’da yapma kararı aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret eden antrenör Hakan Özet ve Kadir Aydın çalışmalar hakkında bilgi verdi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçelerdeki sportif faaliyetleri artırmak adına destek vermeye hazır olduklarını belirterek, bayan voleybol takımına lig müsabakalarında başarılar diledi.
Ziyaret İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya forma hediye edilmesiyle son buldu.

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